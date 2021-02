Pracht

Ärger in Wickhausen: Straßenschild abgebrochen

„Wieder einmal waren ,Halbstarke' unterwegs, dieses Mal im Ortsteil Wickhausen“, schreibt uns Ortsbürgermeister Udo Seidler. In der Nacht zum Samstag wurde demnach das Verkehrsschild an der Kreuzung Grubenstraße/Finkenweg abgebrochen. Bereits vor 14 Tagen haben Unbekannte die aufgestellte Warnbake von der Kreuzung Grubenstraße/Mittelweg in einen Garten in der Nachbarschaft geworfen.