Weitefeld

Das Baden im und das Lagern am Weiher in Weitefeld ist verboten. Darauf machte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler in der Sitzung des Gemeinderates aufmerksam. Aus gegebenem Anlass: Denn vor Kurzem hat der Ortschef nach eigenen Angaben dort 14 parkende Autos gezählt, die alle das Schild „Durchfahrt verboten“ missachtet hätten. „Das ist zu viel“, sagt Keßler.