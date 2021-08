Gibt es bisher in der Region am Abend, in der Nacht, an Wochenenden sowie Feier- und Brückentagen einen ärztlichen Bereitschaftsdienst an den Standorten Altenkirchen, Hachenburg und Kirchen praktisch rund um die Uhr, so wird dieser Dienst in der Region Westerwald (dazu gehören diese drei Standorte) ab dem Herbst ausgedünnt.