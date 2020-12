Betzdorf

Das Gabenzaunteam und der Kinderschutzbund Betzdorf starten in diesem Jahr eine gemeinsame Aktion im Advent für die Kinder in Betzdorf und Umgebung. „Die Kinder können Bilder malen, basteln, Gedichte schreiben und diese dann im Laden vom Kinderschutzbund in Betzdorf abgeben“, erläutert Mitorganisatorin Sarah Giermann-Striegl die Idee, die hinter der Aktion steckt.