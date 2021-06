Kürzlich hat die evangelische Christuskirche Altenkirchen erlebt, was in der Welt des Orgelspiels höchst selten ist: Insgesamt acht Organistinnen und Organisten aus der Region fanden sich in der Konzertkirche ein, um unter Anleitung von Kantor Achim Runge die erweiterte und wieder in Wert gesetzte Orgel mit zwei Spieltischen kennenzulernen und spielen zu lernen.