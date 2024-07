Abschnitt der L 276 wird ab Montag saniert: Vollsperrung zwischen Heuberg und Giershausen

Anzeige

Die mit täglich rund 3000 Fahrzeugen belastete Landesstraße ist in einem sehr schlechten Zustand. Aus diesem Grund werde sie ertüchtigt und verstärkt, so der LBM. Der Ausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt beginnt bei Heuberg und endet hinter der Einmündung zur Kreisstraße 16 und 18 bei Giershausen. Die Kreuzung der Kreisstraße wird in den Sommerferien erneuert, damit die Schulbusse diesen Bereich nach den Sommerferien wieder queren können. Am Montag tritt die Vollsperrung der L 276 zwischen Heuberg und Giershausen in Kraft. Die großräumige Umleitung führt über Schürdt auf die B 256 in Richtung Altenkirchen. Für die Arbeiten werden etwa sechs Monate benötigt. red