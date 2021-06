Das Thema Globalisierung ist fester Bestandteil des Unterrichtsstoffes einer Oberstufe und mit der Corona-Pandemie präsenter denn je. Die Abschlussklasse der Bertha-von-Suttner-Realschule plus setzte bereits Ende vergangenen Jahres, bevor durch die Pandemie der Präsenzunterricht aussetzte, das Gelernte in einen kreativen Kontext und will mit ihrem Wandmalprojekt den abstrakten Begriff der Globalisierung für ihre Mitmenschen greifbar machen.