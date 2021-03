Abschlussfeier unter Corona-Bedingungen: Zeugnisse belohnen die 55 Absolventen der IGS Hamm

Folgende Abiturienten erhielten Ehrenpreise

Den Preis der Bildungsministerin für vorbildliches Verhalten und Einsatz in der Schulgemeinschaft erhielt als Jahrgangsbeste Verena Braun. Unter anderem trug sie immer wieder, gemeinsam mit ihrer Schwester, musikalisch zu schulischen Veranstaltungen bei. Mit dem Ehrenpreis des Landrats für besonderes Engagement in der Schule wurde Dominik Vierbuchen ausgezeichnet.

Die Preise für herausragende schulische Leistungen wurden im Namen des Bürgermeisters Dietmar Henrich an alle verliehen, deren Abiturschnitt mit Eins beginnt: Verena Braun, Tobias In het Panhuis, Dominik Vierbuchen, Jonas Velden und Vera Koehof. Die Preise des Schuleltern-beirats für besonderes Engagement bei der Vorbereitung der Abschluss-feierlichkeiten wurden an Carina Bauer, Nele Becker und Lena Schneider vergeben. Erstmals zeichneten auch die benachbarten Grundschulen ehemalige Schüler aus. So freute sich Julia Fuchs, einen Preis an Christina Tselengidou vergeben zu können, die ab Sommer ein FSJ an der Grundschule Hamm absolvieren wird. Volker Hasselbach zeichnete Leon Maximilian Rötzel aus. Vonseiten der IGS wurden zudem fachbezogene Preise vergeben: Die Ehrungen im sprach-lichen Bereich gingen an Vera Koe-hof (Deutsch) und Jolien Lamprea (Englisch). Ausgezeichnet wurden ferner Laura Schimkat (Sozialkunde), Felix Rippholz (Erdkunde), Despina Ebermann (Geschichte), Esther Wardein (Mathematik), Thalia Lang (Biologie), Danny Görzen und Dominik Vierbuchen (Physik) sowie Tobias In het Panhuis (Sport).