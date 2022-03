Abschlussfeier in Horhausen: 37 IGS-Absolventen haben ihr Abitur in der Tasche

Studienrätin Heike Claus sprach stellvertretend für ihr Team. Es folgten Grußworte vom Kreisbeigeordneten Klaus Schneider, Bürgermeister Fred Jüngerich, der auch im Namen des Ortsbürgermeisters Thomas Schmidt sprach, sowie des Schulelternsprechers Michael Kranz.

Ein von Jouline Ignee stimmungsvoll vorgetragener Liedtext sowie ein beindruckender Poetry Slam von Lilith Lechleder ergänzten das festliche Programm. Als Überraschung boten die Lehrer einen Rap dar, der bei den 300 anwesenden Gästen Beifallsstürme auslöste. Einen besonderen Applaus erhielten auch die Moderatorinnen Eva Hansens und Malou Hermes, die professionell durch das mehrstündige Programm geführt hatten sowie Lisa Straub und Laura Haas stellvertretend für das gesamte Organisationsteam.

Den Preis der Kultusministerin für vorbildliche Haltung und Einsatz in der Schule ging an Jouline Ignee. Den Buchpreis des Landrates für besonderes soziales und gesellschaftliches Engagement in der Schule erhielt Lisa Straub. Mit einem Notendurchschnitt von 1,1 wurde Thomas Korell für das beste Abitur mit dem Raiffeisenpreis der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt er den Biologie-Preis des Verbandes Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland.

Eine Urkunde für sehr gute Leistungen in Chemie, verbunden mit einer einjährigen Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, erhielten Lukas Gräf und Jouline Ignee. Malou Hermes freute sich über den Preis des Heimatvereins Altenkirchen für besondere Leistungen in Sozialkunde und politischer Bildung.