Altenkirchen

Eine Abschlussfeier der Altenkirchener Realschule plus an der Giesenhausener Grillhütte beschäftigte das Altenkirchener Amtsgericht, da eine Auseinandersetzung zweier Besucher mit einem Kieferbruch geendet hatte. Am Ende erhielt der Angeklagte ein „spürbares“ Urteil.