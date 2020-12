Betzdorf

Auch Gisela ist am Freitag ein letztes Mal die Straße hoch zum Gabenzaun an der evangelischen Kreuzkirche in Betzdorf gekommen. „Wie sagt man eigentlich so schön, reicht euch zum Abschied die Hände“, begrüßt die Seniorin die Initiatoren um Sarah Giermann-Striegl. Nun, Hände reichen ist in Corona-Zeiten nicht gewollt, aber mit ihrer Äußerung bringt die ältere Dame ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. Dankbarkeit gegenüber den Bürgern, die fast zwei Monate lang dafür gesorgt haben, dass Bedürftige in Betzdorf und Umgebung nach der Corona bedingten Schließung der Tafel nicht alleine dastanden. Gisela und Co. können ab dem 10. Juni wieder die Tafel aufsuchen.