Vom Pfarrhaus in Kirchen und vom Pfarrgarten aus hat Pastor Helmut Mohr die katholische Pfarrkirche St. Michael immer im Blick. Gerüste zeugen von der Außensanierung des Gotteshauses – ein Großprojekt, das den Seelsorger bis jetzt begleitet. Doch bald heißt es für den 59-Jährigen Abschied nehmen: vom Pfarrhaus, der Pfarrkirche, von Kirchen und Wehbach, von Betzdorf, Bruche, Scheuerfeld und Wallmenroth – denn in all diesen Orten hat Pastor Mohr gewirkt.