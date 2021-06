Abschied aus Kirchen: Corona-Einsatz der Bundeswehr ist vorüber

Rund dreieinhalb Monate waren Soldaten der Bundeswehr in der Teststation auf dem Parkdeck an der Kirchener Lindenstraße im Corona-Einsatz, zuletzt mit 68 Stunden jede Woche. Sie entlasteten damit die Mitarbeiter des DRK-Krankenhauses Kirchen, die dringend in der Klinik gebraucht wurden. Bis Freitag nahm das Bundeswehr-Team 22.000 Testungen bei Bürgern aus der Region vor, 90 mal wurden dabei an Corona erkrankte Menschen festgestellt. Der letzte solche positive Covid 19-Test erfolgte am 18. Mai. Seitdem wurde es immer stiller an der Corona-Front. Am Freitag zogen die Soldaten wieder ab.