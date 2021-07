Eine Ruhebank soll Pfarrer Steffen Sorgatz (44) an seine Wirkungsstätte in der evangelischen Kirchengemeinde Daaden erinnern. „Nimm Platz bei den Hahnengel“, steht auf der Rückseite geschrieben. Die Bank ist ein Geschenk des Presbyteriums, das Nicole Heidrich stellvertretend am Ende des Gottesdienstes zur Verabschiedung mit guten Wünschen für die Zukunft überreichte.