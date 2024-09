Plus Wissen Abom mit Vielfalt und Klasse: Rund 2000 Interessierte besuchen Berufs-Messe in Wissen Von Thomas Hoffmann i Kurz vor dem Start: Silke Baudendistel von der IHK (mit Mikrofon) begrüßt die Gäste. Unter ihnen war auch der Erste Beigeordnete des Kreises Altenkirchen, Tobias Gerhardus (2. von rechts), der in seiner Begrüßungsrede auf die zukunftsweisende Bedeutung der Messe Abom für die Unternehmer und künftigen Auszubildenden einging. Rechts neben Baudendistel IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting. Fotos: Thomas Hoffmann Foto: Thomas Hoffmann „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“: Dieses Sprichwort galt lange Zeit und in weiten Teilen gilt er auch noch heute. Dennoch haben sich die Vorzeichen geändert, denn bis vor wenigen Jahren standen weniger Ausbildungsstellen als Schulabsolventen zur Verfügung, die ins Berufsleben drängten. Heute ist es genau umgekehrt, viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt. Lesezeit: 3 Minuten

Um diesem Trend entgegenzuwirken, haben sich die Arbeitgeber einiges einfallen lassen, um den Jugendlichen den Einstieg in ihr Unternehmen so attraktiv wie möglich zu machen. Auf Zeitungsannoncen, Auftritten in den sozialen Medien und Mundpropaganda durch Menschen, die in den Betrieben, Organisationen, in der Pflege, Verwaltung und in vielen Bereichen mehr ...