Kreis Altenkirchen

Anstatt in einer großen Halle geht die kreisweite beliebte Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse (Abom) in diesem Jahr digital an den Start. Am kommenden Donnerstag und Freitag, 26. und 27. November, können sich potenzielle Azubis und heimische Unternehmen online begegnen und gegebenenfalls Vereinbarungen zu Praktika, Lehrstellen oder Dualen Studienangeboten treffen. Das Interesse ist groß, das zeigen schon die bisherigen Anmeldungen und Registrierungen.