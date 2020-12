Betzdorf/Kirchen

Wenigstens einmal wollten sich Abiturienten des Betzdorfer Gymnasiums und der IGS Betzdorf/Kirchen der Öffentlichkeit in ihren Kleidern und Anzügen präsentieren, die sie zu den Abibällen getragen hätten. Die Feiern mussten ausfallen. Was bewegt die jungen Erwachsenen in diesen Zeiten? Wie geht es für sie weiter? Die RZ hat nachgefragt: