Kreis Altenkirchen

Die traditionelle Sieg-Prozession zum Marienwallfahrtsort Kevelaer am Niederrhein findet in diesem Jahr nicht statt. Darauf verständigte sich am Dienstag das regionale Team der hiesigen Pilgerleitung mit Bernard Bauschert an der Spitze. Grund für die Absage der zweitägigen Wallfahrt Mitte August ist das momentane Gesundheitsrisiko im Zuge der Corona-Pandemie.