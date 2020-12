Neunkirchen

Diese Nachricht wird alle Kulturfreude freuen: Am 10. Oktober wird in Neunkirchen die Veranstaltungsreihe „Kultur am Ort“ in die neunte Spielzeit starten. Unter besonderen Bedingungen zwar, aber – wie gewohnt – mit hohem Unterhaltungswert. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt die zuständige Mitarbeiterin im Rathaus, Nicole Morgenschweis, „uns aber schließlich entschlossen, ein wenig Normalität einkehren zu lassen und die Saison 2020/21 zu planen.“ Die Zahl der Zuschauer müsse begrenzt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. „Wir werden dennoch eine gemütliche Atmosphäre schaffen, damit Künstler und Publikum die Abende entspannt genießen können.“