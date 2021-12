Viele Praxisinhaber haben hierzulande Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden, wenn sie selbst in den wohlverdienten Ruhestand gehen wollen. Nicht so jedoch Karl-Heinz Ebach aus Wissen, der in 35 Jahren aus einer kleinen Ein-Mann-Praxis eine orthopädische Institution geschaffen hat: In wenigen Tagen heißt der neue Chef André Schultheis.