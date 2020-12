Ab 1. Mai ist der Tierpark wieder offen – maximal 250 Gäste pro Tag

Niederfischbach

Der Tierpark in Niederfischbach öffnet am 1. Mai nach einer wochenlangen Corona-Zwangspause wieder seine Pforten. Die Tiere im Kesselbachtal, von denen die Pfleger berichten, sie hätten sich ohne Publikum regelrecht gelangweilt, können sich ab da wieder von ihren menschlichen Gästen unterhalten lassen. Trotzdem wird nicht sofort wieder alles wie früher sein. Im RZ-Gespräch berichtet Tierparkchef Peter Merzhäuser, man werde wegen der Corona-Pandemie die Publikumszahlen an jedem Tag auf ein Drittel von „der Park ist rappelvoll“ begrenzen: Nicht mehr als 250 Gäste pro Tag werden ab Freitag bis auf Weiteres maximal „reingelassen“, und zwar die ersten 250, die sich zuvor auf der Internetseite des Parks als erste angemeldet haben. Ab Nummer 251 ist Schluss. Das Anmeldungssystem ist ab sofort freigeschaltet.