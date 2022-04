Elkenroth

98.000 Liter sind geflossen: Unbekannter setzt Tennisplatz Elkenroth unter Wasser

Großer Wasserschaden an den Tennisplätzen des SV „Hildburg“ Elkenroth: Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Nacht zu Samstag an der Anlage den Wasserhahn aufgedreht und die Plätze komplett unter Wasser gesetzt. Laut Polizei sind circa 98.000 Liter Wasser geflossen.