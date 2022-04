Elkenroth

98.000 Liter sind geflossen: Unbekannte setzen Tennisplatz Elkenroth unter Wasser

Bislang unbekannte Täter haben auf den Tennisplätzen des SV „Hildburg“ Elkenroth für einen großen Wasserschaden gesorgt. In der Nacht zu Samstag war an der Anlage ein Wasserhahn aufgedreht und die beiden Plätze komplett unter Wasser gesetzt worden. Das teilt die Polizei Betzdorf mit. Insgesamt flossen in 14 Stunden rund 98.000 Liter Wasser aus. Das sind rund 7.000 Liter Wasser pro Stunde, was ungefähr der Füllmenge von 45 Badewannen entspricht.