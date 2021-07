Eins muss man sagen: Wo Waldi ist, ist Spaß garantiert. Das Eifeler Unikat – bekannt als „80- Euro-Waldi“ aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“, eröffnete am Freitag seine Flohmarkthalle in Breitscheidt und zog damit viele Neugierige an. Einige waren hauptsächlich zum Stöbern gekommen, die meisten anderen jedoch wollten sich auch eine Portion Waldi-Humor mit nach Hause nehmen.