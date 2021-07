Wissen

79-Jährige in Wissen vermisst: Große Suchaktion bisher erfolglos

Seit Donnerstag, 1. Juli, gegen 12 Uhr, ist die 79-jährige Edith Franken aus ihrer Wohnung in der Bröhltalstraße in Wissen verschwunden, berichtet die Polizei. Bis zum Einbruch der Dunkelheit am Freitagabend blieb die große Suchaktion erfolglos.