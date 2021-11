77 neue Infektionen im AK-Land – Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis steigt auf 267,3

Das Gesundheitsamt ist nicht mehr in der Lage, eine schnelle Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen zu gewährleisten. Diese Nachricht aus dem Kreishaus in Altenkirchen dokumentiert den Ernst der Lage im Kampf gegen die Pandemie. Und die aktuellen Infektionszahlen geben wenig Anlass zur Hoffnung.

77 Neuinfektionen hat es laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag im AK-Land gegeben. Damit steigt die Zahl aller Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 6864 an. Derzeit sind 692 Personen an Covid-19 erkrankt, 106 Frauen und Männer sind bislang an oder mit dem Virus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz an Sieg und Wied ist binnen eines Tages von 244,8 auf 267,3 gestiegen. Auch bei den beiden anderen Leitindikatoren zeigt die Kurve nach oben. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz kletterte am Dienstag im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald von 2,8 auf 3,3. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivbettenkapazität stieg im gleichen Zeitraum landesweit von 6,54 auf 7,39 Prozent. Im Kreis Altenkirchen gilt damit weiterhin Warnstufe 2.