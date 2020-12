75 Jahre: IHK feiert ihr Jubiläum im AK-Land leise

Kreis Altenkirchen

75 Jahre Industrie und Handelskammer (IHK) im Kreis Altenkirchen – das wäre zu „normalen“ Zeiten sicher Anlass für ein rauschendes Fest gewesen, bei dem die Unternehmer aus dem AK-Land auf einige Erfolge hätten anstoßen können. Doch in Pandemie-Zeiten ist eine Gala mit mehreren Hundert Gästen nun einmal nicht möglich – und so blieben die Funktionsträger unter sich, als sie in der vergangenen Woche in der Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen zusammenkamen. „Auch wenn wir das Jubiläum wegen der Corona-Beschränkungen nicht gebührend feiern können, ist es wichtig zu signalisieren, dass wir als IHK in Altenkirchen schon seit 75 Jahren als verlässlicher Ansprechpartner vor Ort sind“, sagt Regionalgeschäftsführer Oliver Rohrbach.