Er ist ein echter Charakterkopf und hat sowohl vor, als auch hinter der Kamera ein Stück deutscher Film- und Fernsehgeschichte mitgeschrieben. Die Rede ist von Horst D. Scheel. Der langjährige Casting-Chef der „Lindenstraße“ gilt als Entdecker von Til Schweiger, hat als Schauspieler aber auch selbst in der „Lindenstraße“ sowie in unzähligen weiteren TV-Serien mitgewirkt. In Kirchen geboren, hat Scheel seine ersten Lebensjahre in Schutzbach und Daaden verbracht. Am Sonntag nun wird „Herr Hülsch“, wie Scheel in der „Lindenstraße“ hieß, 70 Jahre alt. Die RZ hat anlässlich seines runden Geburtstags mit ihm ein Interview geführt.