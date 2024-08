Plus Altenkirchen 600 Menschen vor Altenkirchener Krankenhaus: Lautstarker Protest gegen den „medizinischen Rotstift“ Von Markus Kratzer i Lautstarker Protest gegen den "medizinischen Rotstift" Foto: Markus Kratzer Rund 600 Menschen demonstrieren an diesem Donnerstagnachmittag vor dem Altenkirchener Krankenhaus. Dazu hat die Bürgerinitiative „Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland“ aufgerufen. Die Demonstranten fühlen sich betrogen und sprechen gar von „Wortbruch“. Lesezeit: 1 Minute

Die Kulisse war stattlich. Rund 700 Menschen sind am späten Donnerstagnachmittag dem Aufruf der Bürgerinitiative „Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland“ gefolgt und haben gegen den medizinischen Kahlschlag in Altenkirchen demonstriert. Hauptadressat des Protests oberhalb des Klinikgebäudes im Leuzbacher Weg: die DRK-Trägergesellschaft Süd-West, die mit ihrer Ankündigung, das Krankenhaus in der Kreisstadt ...