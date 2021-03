Kreis Altenkirchen

55 neue Corona-Infektionen im Kreis – Kitas im AK-Land sollen nur noch bei dringendem Bedarf besucht werden

Mit 55 gemeldeten Neuinfektionen am Montag steigt die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im Kreis Altenkirchen auf 3524. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 211,9. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 87: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist eine 80-jährige Frau gestorben. Von aktuell 723 positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis wurde bei 595 eine Mutation nachgewiesen, bei 70 Verdachtsfällen finden Feintypisierungen statt. 50 Personen sind in stationärer Behandlung.