50-jähriges Bestehen: Sportorganisation SRS feiert Jubiläum mit Festgala und innovativer Internetseite

Weltweit tätig und in Altenkirchen zu Hause – das gilt für die christliche Nonprofit-Sportorganisation SRS (Sportler ruft Sportler). International betreibt SRS missionarische Arbeit unter Leistungssportlern, ist mit 70 hauptamtlichen und mehr als 700 ehrenamtlichen Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern tätig. In der Kreisstadt hat der Verein seinen Sitz und betreibt das Sporthotel Glockenspitze sowie den SRS-Sportpark. Und hier – in der Tennishalle, die Jahr für Jahr Schauplatz des internationalen Damentennisturniers AK Ladies open ist – feiert SRS am Wochenende 25. und 26. September auch eine große Jubiläumsfeier.