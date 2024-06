Plus Freusburg 50 Jahre Wirbelwind in Freusburg: Die Kitafamilie feiert gemeinsam Von Claudia Geimer i Viele Vereine und Gruppen wirkten am Fest der Kita Wirbelwind in Freusburg mit. Foto: Claudia Geimer Familiär ging es zu bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Kindertagesstätte Wirbelwind in Freusburg. „Das ist bei uns eh wie in einer großen Familie“, sagte die Leiterin Kerstin Bäcker. Es gibt keine Gruppen mehr für die 66 Mädchen und Jungen im Alter von einem bis sechs Jahren. Die älteren Kinder lernen, Rücksicht auf die jüngeren zu nehmen und die Kleinen lernen von den Großen. Lesezeit: 2 Minuten

Wie auch in einer Familie vieles besprochen wird, so sind auch die Kinder in der Kita einbezogen in den Alltag. Es gibt einen Kinderrat, in dem Anliegen vorgebracht und wo auch Aktivitäten und Anschaffungen geplant werden. Anschaffungen sind ein gutes Stichwort. Denn dafür wird der Förderverein der Einrichtung aktiv. Er ...