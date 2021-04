50 Jahre, vom 1. April 1969 bis zum 31. März 2019 war der heute 85- jährige Dieter Blöcher aus Seelbach/Wied Pächter des Jagdreviers in Seelbach/Bettgenhausen. In einem Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich der ehemalige Duisburger Kaufmann, dem die Liebe zur Jagd durch seinen Vater in die Wiege gelegt wurde, an diese für ihn unvergessliche Zeit.