Kreis Altenkirchen

47 Neuinfektionen im Kreis Altenkirchen an Karfreitag: Inzidenz vor Osterfest steigt auf 169,2

75 Neuinfektionen im Zuge der Corona-Pandemie meldet das Kreisgesundheitsamt über Gründonnerstag und Karfreitag. Am 1. April wurden dabei 28 neue Fälle im AK-Land registriert, am 2. April (Stand 12.30 Uhr) waren es 47. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn im Kreis Altenkirchen auf 3637. Aktuell sind 727 Menschen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Eine Virusmutation wurde bislang bei 694 Personen nachgewiesen. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 53 Personen aus dem Kreis. 2823 Menschen gelten als geheilt, 87 sind an oder mit Covid-19 gestorben. Im Impfzentrum Wissen wurden bis 1. April 10.536 Personen erst- und 3362 zweitgeimpft.