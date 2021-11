44 neue Corona-Fälle: Sieben-Tage-Inzidenz im AK-Land steigt auf 77,5

Am Donnerstag hat sich die Corona-Lage im AK-Land wieder verschärft. Grund dafür sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) 44 Neuinfektionen, die bei der Koblenzer Behörde registriert wurden.

Binnen sieben Tagen beträgt der Zuwachs demnach genau 100 Fälle. Damit steigt die Zahl aller Corona-Erkrankungen an Sieg und Wied seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 6121. 5736 Personen sind laut LUA genesen, 279 sind aktuell an Covid-19 erkrankt, 106 Frauen und Männer sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist durch die vergleichsweise hohe Zahl an Neuinfektionen im AK-Land wieder gestiegen – und zwar von 58,9 am Mittwoch auf aktuell 77,5. Und auch die beiden anderen Indikatoren zur Einschätzung der Corona-Situation vor Ort sind höher als am Vortag.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) ist im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald von 2,8 auf 3,3 angestiegen, der Anteil von Covid-19-Patienten an der Intensivkapazität der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser (Belastungswert) lag am Donnerstag bei 4,89 Prozent und damit geringfügig höher als am Mittwoch, als 4,83 Prozent gemeldet wurden.