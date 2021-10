Mehr als 11.000 Euro, das ist das großartige Ergebnis des 43. Basars der Katholischen Jugend Elkhausen. Wie in den Vorjahren fließt der Spendenbetrag über die „Fly & Help“-Stiftung von Reiner Meutsch (Kroppach) in den Bau einer Schule in Ruanda. Es ist bereits die sechste Schule in dem rheinland-pfälzischen Partnerland, die auch von dem Geld aus Elkhausen profitiert.