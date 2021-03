42 neue Infektionen: Inzidenz im AK-Land liegt bei 142,1

Geheilt sind 2311 Personen, stationär behandelt werden jetzt 30 Menschen aus dem Kreis, 72 Menschen sind verstorben. Aktuell sind insgesamt 570 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 357 liegt die britische Mutation vor, in einem Fall wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 71 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt.

Derzeit sind die DRK-Krankenhäuser in Altenkirchen und Kirchen stark vom Infektionsgeschehen betroffen, in Altenkirchen sind 38 Personen (Beschäftigte und Patienten) infiziert, in Kirchen mindestens 13. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Montag 302 Erstimpfungen statt.

Die Schnelltestzentren an den DRK-Krankenhäusern in Altenkirchen (montags bis freitags 11 bis 16 Uhr) und Kirchen sind (montags bis freitags 8 bis 16 Uhr) sind weiter ohne Anmeldung geöffnet. Es wird gebeten, Personalausweis und Krankenversicherungskarte mitzubringen. Weitere Anlaufstellen für Schnelltests unter: https://corona.rlp.de/de/testen/

Und so verteilen sich die 2953 Infektionen seit Mitte März 2020 auf die Verbandsgemeinden: