Kreis Altenkirchen

41 Neuinfektionen mit Corona im AK-Land: Inzidenz steigt kräftig auf 148

Rückläufige Tendenz auf Bundesebene. Aber die Zeichen in der Corona-Pandemie im AK-Land stehen nicht auf Entspannung. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt kräftig an auf 148,3 von 132. Insgesamt 41 weitere Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag.