Herdorf

Das mit der 40 ist ja so eine Sache: Nicht wenige, egal ob Frau oder Mann, haben mit diesem runden Geburtstag ihre Probleme. Manche fühlen sich alt, sorgen sich um ihre Attraktivität oder sogar darum, dass sie keinen Partner mehr finden. All das trifft auf Herdorf sicher nicht zu. An diesem Sonntag, vor genau 40 Jahren, wurde die Gemeinde an der Heller in den Status einer Stadt erhoben. Das „Städtchen“, wie es die Herdorfer selbst liebevoll nennen, ist heute jung, agil und fröhlich wie eh und je.