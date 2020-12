Kircheib

Umweltskandal im Staatsforst zwischen den Ortsgemeinden Kircheib und Fiersbach: Dort sind in den vergangenen Tagen unmittelbar an einem Waldweg nahe der Kreisstraße 26 illegal große Mengen von Schlachtabfällen von Schafen entsorgt worden. Darauf machte das Forstamt Altenkirchen aufmerksam. Laut Büroleiter Peter Scholz haben der oder die Täter an der Stelle im Staatswald zwischen 40 und 50 Plastiksäcke mit Schlachtabfällen abgelegt.