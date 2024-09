Plus Eichen

35-Jähriger bei Verpuffung schwer verletzt: Rettungshubschrauber bei Flüchtlingsunterkunft in Eichen

i In einem Mehrfamilienhaus in Eichen, in dem 23 Flüchtlinge untergebracht sind, wurde am Dienstag bei einer Verpuffung ein 35-jähriger Mann schwer verletzt. Foto: Sonja Roos

Bei einer Verpuffung in einer Flüchtlingsunterkunft in Eichen ist ein 35-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Köln gebracht werden musste. Ob das Gebäude in der Hauptstraße, in dem 23 Menschen gemeldet sind, noch bewohnbar ist, müsse ein Statiker prüfen, erklärte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz und der Kripo, die die Ermittlungen übernommen hat.