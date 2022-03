Kreis Altenkirchen

296 neue Corona-Infektionen – Inzidenz im AK-Landsinkt auf 1352,6

296 laborbestätigte Neuinfektionen haben am Dienstag die Zahl aller Corona-Fälle im AK-Land seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren auf 20.795 anwachsen lassen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) sind aktuell 5257 Menschen an Sieg und Wied mit dem Virus infiziert. Bislang sind 126 Menschen aus dem Kreis an oder mit Covid-19 gestorben.