27 neue Fälle am Dienstag: Inzidenz im Kreis Altenkirchen steigt auf 135,9

Wie am Vortag weist die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen am Dienstag (Stand 16 Uhr) 27 laborbestätigte Neuinfektionen aus. Seit Pandemiebeginn wurden damit insgesamt 4276 Infektionen nachgewiesen. Aktuell sind laut Gesundheitsamt 483 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. 14 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden. Als genesen gelten 3699 Menschen, 94 Frauen und Männer aus dem AK-Land sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz von 126,5 auf 135,9. Höher liegt die Inzidenz bei unseren Nachbarn – 174,0 im Kreis Neuwied und 150,1 im Westerwaldkreis.