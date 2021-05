26 neue Infektionen im AK-Land – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 77,6

Die Zahl der laborbestätigten Corona-Infektionen im Kreis Altenkirchen steigt am Mittwoch um 26 auf insgesamt 4777. Als genesen gelten 4295 Menschen. Die Zahl der aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 384, davon müssen 22 stationär behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt am Mittwoch bei 77,6 – ein leichter Rückgang gegenüber Dienstag (81,5).

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen wurden am Mittwoch 498 Impfdosen verabreicht, 199 Erst- und 299 Zweitimpfungen. Die Gesamtzahl steigt damit auf 21.110 Erst- und 10.530 Zweitimpfungen. In Arztpraxen im AK-Land wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung Stand Dienstag zusätzlich 16.788 Erst- und 4589 Zweitimpfungen verabreicht.

Die Infizierten verteilen sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden im Kreis Altenkirchen: