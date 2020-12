Betzdorf/Weyerbusch

Der 25-jährige Rumäne Vadim A. (Name von der Redaktion geändert), der im September 2019 gegen 22 Uhr eine 81-jährige Frau auf der B 8 in Weyerbusch angefahren und tödlich verletzt hatte, ist am Montag am Betzdorfer Amtsgericht von einem Schöffengericht um Richterin Melanie Neeb wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Ferner wurde sein Führerschein für ein Jahr gesperrt.