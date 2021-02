255 Einwohner mehr: Im Kreis Altenkirchen leben 129.060 Menschen

129.060 Menschen lebten zum Jahresende 2020 im Kreis Altenkirchen. Dies ist die aktuelle Zahl, die das Statistische Landesamt jetzt veröffentlicht hat. Nach Angaben der Behörde sind dies 255 Einwohner mehr als zum 31. Dezember 2019. Mit diesem Anstieg von 0,2 Prozent erreicht das AK-Land in etwa den Landesdurchschnitt aller 24 Landkreise, der bei plus 0,3 Prozent liegt. Die Spanne reicht hier von plus 0,9 Prozent im Eifelkreis Bitburg-Prüm bis zu minus 0,3 Prozent in den Kreisen Birkenfeld und Kusel.