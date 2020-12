Willroth

Baurecht für insgesamt 24 Bauplätze im Neubaugebiet Rusterflur/Ober der Lay wird derzeit in Willroth geschaffen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes, der nun in die Offenlage geht, weiter auf den Weg gebracht. Die rund 15.000 Quadratmeter große Fläche in Verlängerung der Höhenstraße und unterhalb der Bebauung der Straße „In der Hohl“ wurde bereits Anfang des Jahres gerodet. Dies musste recht zügig und auch unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplans erfolgen, weil der Baumbestand zum größten Teil vom Borkenkäfer befallen war.