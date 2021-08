Auf 3,587 Milliarden Euro beläuft sich die Summe der im Jahr 2019 im AK-Land produzierten Waren und Dienstleistungen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes bedeutet dies eine Steigerung von 2,3 Prozent im Vergleich zu 2018. Mit diesem Plus liegt man zwar exakt im Landestrend, doch ein genauerer Blick auf das Zahlenwerk macht deutlich, dass der Kreis Altenkirchen in punkto Bruttoinlandsprodukt einiges an Nachholbedarf hat.