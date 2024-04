Plus Scheuerfeld 220 Mitarbeiter bangen um ihre Zukunft: Kaufen „Heuschrecken“ Faurecia Scheuerfeld? Von Daniel-D. Pirker i Ein deutliches Zeichen gegen einen möglichen Verkauf an Investoren mit kurzfristigen Gewinnabsichten setzen Mitarbeiter des Faurecia-Werks in Scheuerfeld. Foto: Daniel-D. Pirker Europaweit baut der Automobilzulieferer Faurecia seit einiger Zeit Stellen ab oder schließt gar Werke. Trifft es nun auch den Scheuerfelder Standort? Eine Kundgebung mit rund 200 Mitarbeitern der Belegschaft, die 220 Köpfe zählt, soll am Montag nicht nur als willkommenes Ventil für den aufgestauten Frust dienen, sondern Druck gegenüber der Konzernführung aufbauen. Lesezeit: 4 Minuten

Wird das Scheuerfelder Faurecia-Werk an Investoren, die im Volksmund in diesem Fall Heuschrecken genannt werden, verkauft? Seitdem mögliche Interessenten laut Gewerkschaftsinformationen die Niederlassung an der Sieg besuchten, treiben die Belegschaft diese Fragen um. Wie der Zweite Bevollmächtigte der IG-Metall-Geschäftsstelle Herborn-Betzdorf unserer Zeitung erklärt, hätte ein neuer Eigentümer die Möglichkeit, sich ...