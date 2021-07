„Wir haben ein paar harte Monate hinter uns, und wir sind auch noch nicht an Schmidts Backes vorbei, wie man so schön sagt.“ Klosterwirt Uwe Steiniger bringt es bei der Begrüßung der fast 200 Gäste zum Auftakt des Kultursommers am Kloster auf den Punkt. Schon im vergangenen Jahr war die Veranstaltungsreihe aus dem Grund aus der Taufe gehoben worden, um Gastronomen, Künstlern und der Eventbranche unter die Arme zu greifen während der harten Wochen des Lockdowns.